Verratti | “Tonali straordinario | ha vissuto momenti difficili ma non ha mollato”

Commenta per primo Marco, nel corso di una intervista alla Gazzetta dello sport, parla di Sandro: 'A centrocampo siamo messi bene.è un ragazzo straordinario che ha vissuto momenti difficili al Milan, ...Marcosi è concesso ai microfoni di SportWeek, soffermandosi non solo sul presente al Psg, ma soprattutto sulla Nazionale e il futuro nel suo ruolo: 'A centrocampo siamo messi bene.è un ...Marco Verratti si è concesso ai microfoni di SportWeek, soffermandosi non solo sul presente e futuro al Psg, ma soprattutto sulla Nazionale.Marco Verratti, nell'intervista rilasciata a Sportweek, ha parlato del futuro del centrocampo dell'Italia. "L'Italia a centrocampo ha un futuro roseo. Locatelli mi ...