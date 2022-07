Vasto incendio a Roma: il rogo nel Parco della Tenuta dei Massimi – Video (Di domenica 17 luglio 2022) Un altro Vasto incendio è divampato nelle scorse ore a Roma, precisamente a Parco della Tenuta dei Massimi, in in via della Pisana. “Lo stanno tenendo sotto controllo”, ha spiegato il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, arrivato sul posto. Varie squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, con anche un elicottero. A prendere fuoco, da quanto si apprende, sarebbero state delle sterpaglie e un’area boschiva. La colonna di fumo è visibile da via dell’Acquafredda fino a via Ostiense. Oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia locale di Roma Capitale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Un altroè divampato nelle scorse ore a, precisamente adei, in in viaPisana. “Lo stanno tenendo sotto controllo”, ha spiegato il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, arrivato sul posto. Varie squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, con anche un elicottero. A prendere fuoco, da quanto si apprende, sarebbero state delle sterpaglie e un’area boschiva. La colonna di fumo è visibile da via dell’Acquafredda fino a via Ostiense. Oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia locale diCapitale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

