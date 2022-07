Valeria Marini | «Volevo farmi suora» Ma una persona le ha fatto cambiare idea

(Di domenica 17 luglio 2022)stava per farsi. Cosa le ha? La popolare soubrette ha raccontato in un’intervista, pubblicata su Il Corriere della sera, della sua grande religiosità e del ruo rapporto con la chiesa.Credente Ladice di pregare «tutte le sere, Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento…Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo» affermanel corso dell’intervista.Un anno la showgirl avrebbe pensato a prendere i voti, una scelta dettata da «tante difficolà. Mi ...

La soubrette Valeria Marini intervistata dal Corriere della Sera ha dichiarato che voleva farsi suora.