Valeria Marini: «Un anno fa ho pensato di farmi suora» (Di domenica 17 luglio 2022) Valeria Marini “Un anno fa, dopo tante difficoltà, mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento“. E’ questa l’ultima “stellare” confessione di Valeria Marini, che da venerdì 30 settembre sarà tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2022. Parlando di una sua recente crisi, la “showgirl” sarda ha infatti rivelato l’intenzione – passata – di farsi suora. “(Prego, ndDM) Tutte le sere: Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo (…) La fede è un dono che ho da quando ero bambina e mia ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 luglio 2022)“Unfa, dopo tante difficoltà, mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento“. E’ questa l’ultima “stellare” confessione di, che da venerdì 30 settembre sarà tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2022. Parlando di una sua recente crisi, la “showgirl” sarda ha infatti rivelato l’intenzione – passata – di farsi. “(Prego, ndDM) Tutte le sere: Ave Maria, Padre Nostro e Gloria al Padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, nonprendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo (…) La fede è un dono che ho da quando ero bambina e mia ...

Pubblicità

trash_italiano : #TaleEQualeShow 2022 - IL CAST Valeria Marini Alessandra Mussolini Elena Ballerini Rosalinda Cannavò Valentina Per… - GiusCandela : Alessandra Mussolini e Gilles Rocca sono nel cast di Nudi per la vita e di #taleequaleshow. Stesso discorso per Pao… - Corriere : Valeria Marini: «Un anno fa volevo farmi suora, poi ho cambiato idea. Eddy? Facciamo sempre l’amore» - marysole77 : @IsaeChia C'è stato un tempo in cui Sanremo era così trash che chiamavano a condurre Valeria Marini...?? - igorpao : piazza di spagna vicino casa di Valeria Marini -