Usa: Pentagono sperimenta missili ipersonici. Biden vuole scontro frontale con Russia e Cina (Di domenica 17 luglio 2022) Gli Stati Uniti hanno compiuto alcuni test su missili ipersonici, lanciati sia da aerei in volo che da terra: i primi con successo dopo almeno tre fallimenti e che recuperano in parte il grave ritardo accumulato da Washington rispetto alla Russia e alla Cina L'articolo proviene da Firenze Post.

