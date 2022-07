Usa, Nicoletta Luppi nominata presidente dell’Italian American Pharmaceutical Group (Di domenica 17 luglio 2022) Nicoletta Luppi, presidente e Amministratore Delegato di MSD Italia, è stata nominata presidente dello IAPG – Italian American Pharmaceutical Group – il Gruppo che riunisce le aziende farmaceutiche italiane a capitale Americano e costituisce una delle componenti all’interno di Farmindustria. Laureata in Lingue e Letterature Moderne, con un Master in Business Administration presso la “L.U.I.S.S.” School of Management di Roma, testimonial AMREF per la campagna sulle mutilazioni genitali femminili, nonché membro di “Valore D”, la prima associazione di imprese che “promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle Aziende e del Paese”, Nicoletta Luppi ha iniziato nel 1993 la sua ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022)e Amministratore Delegato di MSD Italia, è statadello IAPG – Italian– il Gruppo che riunisce le aziende farmaceutiche italiane a capitaleo e costituisce una delle componenti all’interno di Farmindustria. Laureata in Lingue e Letterature Moderne, con un Master in Business Administration presso la “L.U.I.S.S.” School of Management di Roma, testimonial AMREF per la campagna sulle mutilazioni genitali femminili, nonché membro di “Valore D”, la prima associazione di imprese che “promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle Aziende e del Paese”,ha iniziato nel 1993 la sua ...

Pubblicità

nicoletta_zeno : RT @PornoNoblogs: Negli USA è ora legale far lavorare fino a 40 ore/settimana i 14enni e fino a 50 ore i 16enni. I maggiorenni in Italia p… - thewatcherpost : La presidente e AD di #MSD Italia, Nicoletta Luppi, nominata presidente dell'IAPG di @FarmindustriaTW. Per le azien… -