Uomini e Donne: “Lo sapevano in famiglia”: incastrato dall’indiscrezione, svelato il retroscena sulla coppia (Di domenica 17 luglio 2022) Un ex tronista di Uomini e Donne viene incastrato da un’indiscrezione: la sua strategia era conosciuta anche dalla famiglia? Tina-Cipollari Uomini-e-Donne (Witty tv)Come abbiamo saputo dalle notizie di queste ultime settimane una delle ultime coppie uscite da Uomini e Donne, il date show di Maria De Filippi si è già detta addio. Deianira Marzano, l’esperta di gossip, era già titubante fin dalla scelta: questa coppia non l’ha mai convinta perché sapeva che il tronista stesse utilizzando strategie. Parliamo infatti di Matteo Ranieri, uno degli ultimi tronisti di questa edizione di UeD. Il ragazzo dopo aver scartato tutte le corteggiatrici si è trovato più in crisi di prima, tanto che la conduttrice gli ha concesso di far scendere altri ... Leggi su direttanews (Di domenica 17 luglio 2022) Un ex tronista divieneda un’indiscrezione: la sua strategia era conosciuta anche dalla? Tina-Cipollari-e-(Witty tv)Come abbiamo saputo dalle notizie di queste ultime settimane una delle ultime coppie uscite da, il date show di Maria De Filippi si è già detta addio. Deianira Marzano, l’esperta di gossip, era già titubante fin dalla scelta: questanon l’ha mai convinta perché sapeva che il tronista stesse utilizzando strategie. Parliamo infatti di Matteo Ranieri, uno degli ultimi tronisti di questa edizione di UeD. Il ragazzo dopo aver scartato tutte le corteggiatrici si è trovato più in crisi di prima, tanto che la conduttrice gli ha concesso di far scendere altri ...

