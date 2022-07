Università, 1000 euro agli studenti fuori sede: arriva la nuova e rivoluzionaria misura (Di domenica 17 luglio 2022) Per gli studenti fuori sede potrebbe essere un serio problema quello dell’Università, dove i costi sono insormontabili. Ma adesso stanno per arrivare 1000 euro per chi si iscrive in questa città. Le spese economico stanno diventando troppo eccessive per milioni di famiglie che si trovano ad affrontate i rincari su tutto: dal carburante ai beni alimentari. Proprio per questo motivo, mantenere un figlio studente fuori sede potrebbe essere impossibile. A questo però un istituto italiano ha deciso di porre rimedio, alleviando il peso e pagando l’affitto. fonte foto: AdobeStockÈ un periodo storico molto complesso per tante persone e famiglie che si trovano a dover fare i conti con i pesanti rincari che stanno mettendo a ... Leggi su chenews (Di domenica 17 luglio 2022) Per glipotrebbe essere un serio problema quello dell’, dove i costi sono insormontabili. Ma adesso stanno perreper chi si iscrive in questa città. Le spese economico stanno diventando troppo eccessive per milioni di famiglie che si trovano ad affrontate i rincari su tutto: dal carburante ai beni alimentari. Proprio per questo motivo, mantenere un figlio studentepotrebbe essere impossibile. A questo però un istituto italiano ha deciso di porre rimedio, alleviando il peso e pagando l’affitto. fonte foto: AdobeStockÈ un periodo storico molto complesso per tante persone e famiglie che si trovano a dover fare i conti con i pesanti rincari che stanno mettendo a ...

