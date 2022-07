Una Vita, anticipazioni dal 18 al 24 luglio: scoppia la passione ad Acacias (Di domenica 17 luglio 2022) Una Vita torna dal 18 al 24 luglio 2022 alle 14.10 e la domenica dalle 14.25 alle 16.00 su Canale 5 con nuovi emozionanti puntate. scoppia la passione tra due protagonisti della soap opera spagnola. Lunedì 18 luglio Le anticipazioni svelano che tra Genoveva e Valeria c'è un incontro inaspettato, durante il quale la dark lady cerca di rassicurare la giovane donna circa i problemi causati da Aurelio. Dopo averle assicurato che il marito non le darà più alcun fastidio, successivamente arriva la promessa di cercare Rodrigo. Al contempo l'ex di Felipe mette in guardia David, in quanto non è più al sicuro ad Acacias. Tra Valeria e David scatta un bacio appassionato. Martedì 19 luglio I due protagonisti del sequel della narrazione si ritrovano insieme a ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 17 luglio 2022) Unatorna dal 18 al 242022 alle 14.10 e la domenica dalle 14.25 alle 16.00 su Canale 5 con nuovi emozionanti puntate.latra due protagonisti della soap opera spagnola. Lunedì 18Lesvelano che tra Genoveva e Valeria c'è un incontro inaspettato, durante il quale la dark lady cerca di rassicurare la giovane donna circa i problemi causati da Aurelio. Dopo averle assicurato che il marito non le darà più alcun fastidio, successivamente arriva la promessa di cercare Rodrigo. Al contempo l'ex di Felipe mette in guardia David, in quanto non è più al sicuro ad. Tra Valeria e David scatta un bacio appassionato. Martedì 19I due protagonisti del sequel della narrazione si ritrovano insieme a ...

