“Una palla di fuoco nel cielo” Aereo precipita nella notte | terrore tra gli abitanti | il video dello schianto

Un aereo è caduto in Grecia, tra il terrore degli abitanti del luogo. Si tratta di un velivolo cargo che è precipitato nel nord della Grecia, secondo quanto rivela l'agenzia di stampa greca Ana, che colloca il disastro nelle vicinanze di Paleochori Kavalas. Il giornale rivela inoltre le dichiarazioni di testimoni oculari che hanno detto che l'aereo era in fiamme e di aver udito l'esplosione. Sotto choc utenti di tutto il mondo dopo la divulgazione di alcuni filmati stati su Twitter in cui si vede una palla di fuoco nel buio del cielo schiantarsi al suolo. A riguardo, gli esperti dell'Esercito e della Commissione greca per l'energia atomica utilizzeranno un drone per avvicinarsi al relitto del misterioso aereo cargo Antonov.

