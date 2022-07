Una crisi tira (giù) l’altra. Che fine ha fatto l’emergenza climatica? (Di domenica 17 luglio 2022) Do you remember i piani di mitigazione e di adattamento solennemente approvati ormai 7 anni or sono a Parigi dai 197 Paesi firmatari con le transizioni energetiche promesse? E poi l’ambizioso piano-apripista mondiale, quel BBB, il Build Back Better Act, il mega pacchetto dal valore da 2.000 a 3.500 miliardi di dollari con risposte alla crisi climatica, economica e sociale che avrebbe dovuto segnare la presidenza dI Joe Biden? Beh, nella distrazione generale sul problema dei problemi, non solo il mondo torna all’incoscienza precedente ma, mentre le catastrofi prodotte dalla crisi climatica continuano a fare vittime e a costare un botto (nel 2021 oltre 300 miliardi di dollari con aumento di fame e carestie e profughi), la grande questione climatica che ci vede sull’orlo del precipizio senza vedere ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Do you remember i piani di mitigazione e di adattamento solennemente approvati ormai 7 anni or sono a Parigi dai 197 Paesi firmatari con le transizioni energetiche promesse? E poi l’ambizioso piano-apripista mondiale, quel BBB, il Build Back Better Act, il mega pacchetto dal valore da 2.000 a 3.500 miliardi di dollari con risposte alla, economica e sociale che avrebbe dovuto segnare la presidenza dI Joe Biden? Beh, nella distrazione generale sul problema dei problemi, non solo il mondo torna all’incoscienza precedente ma, mentre le catastrofi prodotte dallacontinuano a fare vittime e a costare un botto (nel 2021 oltre 300 miliardi di dollari con aumento di fame e carestie e profughi), la grande questioneche ci vede sull’orlo del precipizio senza vedere ...

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - ettore_licheri : Non solo Mosca, ma tutto il mondo sorride per una crisi aperta da un premier che prima incassa la fiducia delle camere e poi si dimette - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - Nonnadinano : RT @ItaliaViva: 'Il #M5S ha provocato una crisi grave e irresponsabile nei confronti del Paese che rischia di farci perdere un premier auto… - Giusepp66890796 : RT @LaNotiziaTweet: Borse in picchiata per Draghi. Una balla che si smentisce da sola. Il calo nello stesso giorno della crisi dipende da a… -