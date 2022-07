Un tatuaggio ‘Special’, Mourinho svela sui social il disegno: “posso averlo solo io” | FOTO (Di domenica 17 luglio 2022) La Roma continua la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, la dirigenza è attivissima per regalare all’allenatore Mourinho una squadra competitiva. A centrocampo è arrivato un calciatore di grande esperienza e qualità come Matic, in attacco continua la trattativa con lo svincolato Dybala. Lo Special One ha svelato il nuovo tatuaggio, attraverso un messaggio sui social: una FOTO con le tre principali coppe europee, conquistate da Maurinho e con raffigurati gli stemmi delle squadre. “Questo è il mio tatuaggio. La gioia dei romani mi ha spinto a farlo. Allora ho pensato a qualcosa di speciale, qualcosa che onorasse tutti i club con i quali ho vinto competizioni europee”, ha scritto l’allenatore della Roma. Mourinho voleva “un ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 luglio 2022) La Roma continua la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, la dirigenza è attivissima per regalare all’allenatoreuna squadra competitiva. A centrocampo è arrivato un calciatore di grande esperienza e qualità come Matic, in attacco continua la trattativa con lo svincolato Dybala. Lo Special One hato il nuovo, attraverso un messaggio sui: unacon le tre principali coppe europee, conquistate da Maurinho e con raffigurati gli stemmi delle squadre. “Questo è il mio. La gioia dei romani mi ha spinto a farlo. Allora ho pensato a qualcosa di speciale, qualcosa che onorasse tutti i club con i quali ho vinto competizioni europee”, ha scritto l’allenatore della Roma.voleva “un ...

