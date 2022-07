Un posto al sole, le frasi scioccanti della protagonista: “Aggredita da uno sconosciuto” | La sua vita cambiata per sempre (Di domenica 17 luglio 2022) Una delle attrici della storica soap opera dei canali Rai ha confessato un episodio drammatico di cui è stata vittima alcuni anni fa “Un posto al sole” è la prima soap opera che viene prodotta completamente nel Bel Paese. Oltre a questo, si tratta anche della più longeva in assoluto, dato che va in onda ininterrottamente da ormai oltre run quarto di secolo. La prima puntata è stata trasmessa sulle frequenze di Rai Tre nella data del 21 ottobre del 1996. Caffè Vulcano, una delle storiche location di Un posto al sole (Websource)In tutti questi anni ci sono stati innumerevoli colpi di scena. Tanti personaggi sono cambiati, alcuni per motivi di trama ed altri per cause personali, ma ciò nonostante la soap opera non ha mai perso il grande seguito dei suoi telespettatori ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 17 luglio 2022) Una delle attricistorica soap opera dei canali Rai ha confessato un episodio drammatico di cui è stata vittima alcuni anni fa “Unal” è la prima soap opera che viene prodotta completamente nel Bel Paese. Oltre a questo, si tratta anchepiù longeva in assoluto, dato che va in onda ininterrottamente da ormai oltre run quarto di secolo. La prima puntata è stata trasmessa sulle frequenze di Rai Tre nella data del 21 ottobre del 1996. Caffè Vulcano, una delle storiche location di Unal(Websource)In tutti questi anni ci sono stati innumerevoli colpi di scena. Tanti personaggi sono cambiati, alcuni per motivi di trama ed altri per cause personali, ma ciò nonostante la soap opera non ha mai perso il grande seguito dei suoi telespettatori ...

Pubblicità

silvia7_silvi : Cerca dentro di te. Ritrova il bambino che eri. Vivi come il vento che corre libero, senza paura e cerca il posto d… - andreap46674638 : Vedo che nel penitenziario del New Jersey ci si diverte un botto. Anzi, direi che qualcuno l'ha preso nel culo (que… - Massimi68945038 : @GianniLilly @giannantonio51 Aspetta il posto al sole ?? - Severin23001904 : L'universo si è assicurato che il sole ti seguisse, principessa. Sei il mio sole. Ti ho visto riportare in vita il… - Nausik_ : @ecostantino73 ???? ma il bello è che avevo ombra davanti e dietro.. dalla foto non si capisce tanto che occupavo l’u… -