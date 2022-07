Un piano straordinario per le materie prime alimentari (Di domenica 17 luglio 2022) Le conseguenze dei cambiamenti climatici, i colli di bottiglia e l’interruzione delle filiere produttive, stanno pesando sulla sicurezza alimentare anche nelle economie avanzate come l’Italia. Il nostro Paese si vanta per la tradizionale dieta mediterranea e la qualità della cucina ma produce poca energia alimentare. Persino la produzione di molti prodotti tipici è sotto la sufficienza, tanto che siamo obbligati ad importare (olio d’oliva e grano, per esempio). In questo contesto di continue e rapide crisi globali è necessario affidarsi a filiere sostenibili ma soprattutto resilienti. Urge un piano strategico per l’istituzione e la gestione di queste filiere che tenga conto dei fattori – in continua evoluzione – geopolitici, ambientali, climatici, sociali, etc.. Vanno monitorate le filiere, i flussi in entrata e uscita, e gli stoccaggi. Vanno anticipati i cambiamenti e ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Le conseguenze dei cambiamenti climatici, i colli di bottiglia e l’interruzione delle filiere produttive, stanno pesando sulla sicurezza alimentare anche nelle economie avanzate come l’Italia. Il nostro Paese si vanta per la tradizionale dieta mediterranea e la qualità della cucina ma produce poca energia alimentare. Persino la produzione di molti prodotti tipici è sotto la sufficienza, tanto che siamo obbligati ad importare (olio d’oliva e grano, per esempio). In questo contesto di continue e rapide crisi globali è necessario affidarsi a filiere sostenibili ma soprattutto resilienti. Urge unstrategico per l’istituzione e la gestione di queste filiere che tenga conto dei fattori – in continua evoluzione – geopolitici, ambientali, climatici, sociali, etc.. Vanno monitorate le filiere, i flussi in entrata e uscita, e gli stoccaggi. Vanno anticipati i cambiamenti e ...

