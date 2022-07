Un altro domani, anticipazioni: il piano di Carmen (Di domenica 17 luglio 2022) Carmen e Patricia, durante le prossime puntate di Un altro domani, daranno vita ad una vera e propria guerra che scoppierà quando la ragazza accuserà pubblicamente la Godoy di aver provocato la morte di Agustina. Quest'ultima, di recente, si è ammalata di polmonite, ma con le cure del medico sembrava stare meglio ed essere fuori pericolo. La tata, però, dopo una passeggiata con Carmen, si è accasciata ed è morta tra le braccia della Villanueva. La figlia di Francisco, sotto shock per la morte della sua adorata tata, ha deciso di accompagnare il suo feretro in Spagna, ma i suoi programmi cambieranno quando il medico che aveva in cura Agustina annuncerà alla famiglia che la donna è morta non per cause naturali, bensì per uno scambio di medicine. Carmen, infatti, aveva affidato alle domestiche la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 17 luglio 2022)e Patricia, durante le prossime puntate di Un, daranno vita ad una vera e propria guerra che scoppierà quando la ragazza accuserà pubblicamente la Godoy di aver provocato la morte di Agustina. Quest'ultima, di recente, si è ammalata di polmonite, ma con le cure del medico sembrava stare meglio ed essere fuori pericolo. La tata, però, dopo una passeggiata con, si è accasciata ed è morta tra le braccia della Villanueva. La figlia di Francisco, sotto shock per la morte della sua adorata tata, ha deciso di accompagnare il suo feretro in Spagna, ma i suoi programmi cambieranno quando il medico che aveva in cura Agustina annuncerà alla famiglia che la donna è morta non per cause naturali, bensì per uno scambio di medicine., infatti, aveva affidato alle domestiche la ...

