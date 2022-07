Ultimo al Circo Massimo, lo striscione dei fan: 'Emozionato come poche volte nella vita. A stasera Roma' (Di domenica 17 luglio 2022) Adrenalina a mille per il concerto di questa sera al Circo Massimo di Roma . Niccolò Moriconi, in arte Ultimo , canterà davanti a 70 mila persone. Ultimo al Circo Massimo: info, orari, come arrivare, ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022) Adrenalina a mille per il concerto di questa sera aldi. Niccolò Moriconi, in arte, canterà davanti a 70 mila persone.al: info, orari,arrivare, ...

Pubblicità

Mattueyes : RT @SaSg00: Ma christian sta andando a roma, christian tu devi andare al concerto di ultimo al circo massimo tu che sei la non puoi perdert… - infoitcultura : Ultimo al Circo Massimo, lo striscione dei fan: «Emozionato come poche volte nella vita. A stasera Roma» - lattealplutonio : @mariahshoney_ eh ma non poteva fare qualcosa pure con Ultimo o i Måneskin tipo, alla fine il Circo Massimo anche è… - Sara51068792 : RT @SaSg00: Ma christian sta andando a roma, christian tu devi andare al concerto di ultimo al circo massimo tu che sei la non puoi perdert… - LinaVadal : RT @leggoit: #Ultimo al Circo Massimo, lo striscione dei fan: «Emozionato come poche volte nella vita. A stasera Roma» -