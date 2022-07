Ultime Notizie – Ucraina, vicepremier Vereshchuk: “Draghi sa che storia si scrive adesso anche per Italia” – Video (Di domenica 17 luglio 2022) Iryna Vereshchuk, vicepremier dell’Ucraina e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati nonché volto simbolo della resistenza interviene in esclusiva con l’Adnkronos sulla crisi di governo in Italia, la guerra e la lotta per salvare vite attraverso il suo Ministero. “Con Draghi al Governo vinceremo la guerra – afferma -. Il vostro premier, leader super partes e di grande cuore, sa che la storia si scrive adesso anche per l’Italia. Se ci consegnerete le armi entro agosto la guerra a dicembre finirà, altrimenti Putin con l’arrivo dell’inverno ed il ricatto energetico farà il suo gioco”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Irynadell’e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati nonché volto simbolo della resistenza interviene in esclusiva con l’Adnkronos sulla crisi di governo in, la guerra e la lotta per salvare vite attraverso il suo Ministero. “Conal Governo vinceremo la guerra – afferma -. Il vostro premier, leader super partes e di grande cuore, sa che lasiper l’. Se ci consegnerete le armi entro agosto la guerra a dicembre finirà, altrimenti Putin con l’arrivo dell’inverno ed il ricatto energetico farà il suo gioco”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

