Ultime Notizie – Ucraina, “Russia prepara nuova fase offensiva” (Di domenica 17 luglio 2022) Le forze armate russe stanno preparando una nuova fase dell’offensiva in Ucraina. E’ l’allarme lanciato da Vadym Skibitskyi, un portavoce dell’intelligence militare Ucraina, dicendo che ”non si tratta solo di attacchi missilistici dal cielo e dal mare”. Secondo Kiev gli ultimi attacchi missilistici e con razzi hanno ucciso almeno 40 persone negli ultimi tre giorni. “Possiamo vedere bombardamenti lungo l’intera linea di contatto, lungo l’intera linea del fronte. C’è un uso attivo dell’aviazione tattica e degli elicotteri d’attacco. E’ chiaro che sono in corso i preparativi per la fase successiva dell’offensiva”, ha affermato citato dal Kyiv Independen. ”Nessun missile o colpo di artiglieria russa sarà in grado di rompere la nostra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Le forze armate russe stannondo unadell’in. E’ l’allarme lanciato da Vadym Skibitskyi, un portavoce dell’intelligence militare, dicendo che ”non si tratta solo di attacchi missilistici dal cielo e dal mare”. Secondo Kiev gli ultimi attacchi missilistici e con razzi hanno ucciso almeno 40 persone negli ultimi tre giorni. “Possiamo vedere bombardamenti lungo l’intera linea di contatto, lungo l’intera linea del fronte. C’è un uso attivo dell’aviazione tattica e degli elicotteri d’attacco. E’ chiaro che sono in corso itivi per lasuccessiva dell’”, ha affermato citato dal Kyiv Independen. ”Nessun missile o colpo di artiglieria russa sarà in grado di rompere la nostra ...

