Ultime Notizie – Ucraina: "Morti 38.300 soldati Russia" (Di domenica 17 luglio 2022) Ammonterebbero a 38.300 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 38.300 uomini, 1684 carri armati, 3879 mezzi corazzati, 846 sistemi d'artiglieria, 248 lanciarazzi multipli, 110 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 220 aerei, 188 elicotteri, 2746 autoveicoli, 15 unità navali e 688 droni.

