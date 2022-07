Ultime Notizie – Sciopero aerei, oggi domenica nera delle low cost (Di domenica 17 luglio 2022) Giornata ‘nera’, quella di oggi, nell’estate rovente del trasporto aereo. Sono confermati, infatti, gli scioperi proclamati dei controllori di volo dell’Enav e del personale delle low cost Ryanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea. Rispetto alle previsioni, i disagi saranno più contenuti dal momento che le astensioni dal lavoro sono state ridotte a 4 ore a seguito dell’intervento della Commissione di garanzia. Ma sicuramente questo stop che cade nel pieno delle partenze estive complicherà non poco i piani dei vacanzieri. Tanto più se alle turbolenze nei cieli italiani si aggiungono quelle dei cieli europei investiti da una raffica di cancellazioni e riduzioni dell’operativo da parte delle compagnie aeree in affanno per carenze d’organico in una fase di piena ripartenza dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Giornata ‘’, quella di, nell’estate rovente del trasporto aereo. Sono confermati, infatti, gli scioperi proclamati dei controllori di volo dell’Enav e del personalelowRyanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea. Rispetto alle previsioni, i disagi saranno più contenuti dal momento che le astensioni dal lavoro sono state ridotte a 4 ore a seguito dell’intervento della Commissione di garanzia. Ma sicuramente questo stop che cade nel pienopartenze estive complicherà non poco i piani dei vacanzieri. Tanto più se alle turbolenze nei cieli italiani si aggiungono quelle dei cieli europei investiti da una raffica di cancellazioni e riduzioni dell’operativo da partecompagnie aeree in affanno per carenze d’organico in una fase di piena ripartenza dei ...

