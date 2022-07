Ultime Notizie – Sardegna, annega bimbo di 6 anni: tragedia in piscina resort (Di domenica 17 luglio 2022) tragedia durante le vacanze in Sardegna: un bimbo di sei anni è morto nella piscina di un resort. Ieri sera un cliente del resort Cala Luas di Cardedu (Nuoro) si è accorto che nello specchio d’acqua all’interno della struttura c’era un corpicino che galleggiava. Sono scattati subito i soccorsi del personale del resort e sul posto è arrivato anche l’elicottero dell’Areus da Olbia ma, dopo una serie di tentativi per salvare il bimbo, non c’è stato nulla da fare. Sarà probabilmente l’autopsia a chiarire cosa sia accaduto perché il piccolo potrebbe aver ingerito acqua e perso i sensi oppure potrebbe aver avuto un malore. Nell’albergo sulla costa orientale dell’Ogliastra sono intervenuti anche i carabinieri di Jerzu per sentire i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022)durante le vacanze in: undi seiè morto nelladi un. Ieri sera un cliente delCala Luas di Cardedu (Nuoro) si è accorto che nello specchio d’acqua all’interno della struttura c’era un corpicino che galleggiava. Sono scattati subito i soccorsi del personale dele sul posto è arrivato anche l’elicottero dell’Areus da Olbia ma, dopo una serie di tentativi per salvare il, non c’è stato nulla da fare. Sarà probabilmente l’autopsia a chiarire cosa sia accaduto perché il piccolo potrebbe aver ingerito acqua e perso i sensi oppure potrebbe aver avuto un malore. Nell’albergo sulla costa orientale dell’Ogliastra sono intervenuti anche i carabinieri di Jerzu per sentire i ...

