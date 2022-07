Ultime Notizie – Italiano scomparso in Francia, la madre: “Ultimo contatto lunedì scorso” (Di domenica 17 luglio 2022) “Ho sentito mio figlio l’ultima volta lunedì pomeriggio, alle 17.20. Mi ha fatto una videochiamata dal cellulare di un ragazzo al quale aveva chiesto in prestito il telefono dopo aver rotto il suo”. Grazia Mansueto è la mamma di Adriano Pacifico, il ragazzo partito con la sua bicicletta da Bastiglia, nel Modenese, per raggiungere Santiago de Compostela. All’Adnkronos risponde dalla Francia, dove, insieme al compagno e a un traduttore, sta ripercorrendo le tappe del figlio. “Era stanco, abbattuto, quasi si è messo a piangere, vero è che l’ho spronato ad andare avanti, che noi siamo con lui. Da allora nemmeno più un contatto ma piccoli prelievi da sportelli bancomat che ora battiamo uno ad uno a caccia di tracce”, afferma la donna. “Uno spiraglio forse c’è – continua – Ma lo sapremo domani mattina perché di domenica è impossibile avere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) “Ho sentito mio figlio l’ultima voltapomeriggio, alle 17.20. Mi ha fatto una videochiamata dal cellulare di un ragazzo al quale aveva chiesto in prestito il telefono dopo aver rotto il suo”. Grazia Mansueto è la mamma di Adriano Pacifico, il ragazzo partito con la sua bicicletta da Bastiglia, nel Modenese, per raggiungere Santiago de Compostela. All’Adnkronos risponde dalla, dove, insieme al compagno e a un traduttore, sta ripercorrendo le tappe del figlio. “Era stanco, abbattuto, quasi si è messo a piangere, vero è che l’ho spronato ad andare avanti, che noi siamo con lui. Da allora nemmeno più unma piccoli prelievi da sportelli bancomat che ora battiamo uno ad uno a caccia di tracce”, afferma la donna. “Uno spiraglio forse c’è – continua – Ma lo sapremo domani mattina perché di domenica è impossibile avere ...

