Ultime Notizie – Crisi governo, Salvini a villa Certosa da Berlusconi (Di domenica 17 luglio 2022) Matteo Salvini è atteso oggi in Sardegna per un incontro con Silvio Berlusconi. Il Cav e il ‘Capitano’, apprende l’Adnkronos, avrebbero deciso di anticipare il vis a vis previsto in un primo momento per domani, sempre a villa La Certosa. Sul tavolo la Crisi del governo Draghi con la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra di governo. Intanto Salvini ha convocato i vertici del suo partito per una riunione via zoom. “La Lega è sempre più sconcertata dalle polemiche tra Pd e 5Stelle, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte (con l’ultimatum al premier Draghi) e del dem Andrea Marcucci secondo il quale ‘l’alleanza con M5S è finita’. Vista la situazione, secondo il partito di Salvini è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Matteoè atteso oggi in Sardegna per un incontro con Silvio. Il Cav e il ‘Capitano’, apprende l’Adnkronos, avrebbero deciso di anticipare il vis a vis previsto in un primo momento per domani, sempre aLa. Sul tavolo ladelDraghi con la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra di. Intantoha convocato i vertici del suo partito per una riunione via zoom. “La Lega è sempre più sconcertata dalle polemiche tra Pd e 5Stelle, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte (con l’ultimatum al premier Draghi) e del dem Andrea Marcucci secondo il quale ‘l’alleanza con M5S è finita’. Vista la situazione, secondo il partito diè ...

Pubblicità

sole24ore : Ucraina ultime notizie. Kiev:?crisi politiche in Occidente non fermino l’invio di armi all’Ucraina … - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, in assemblea M5S prevale linea Conte. Lega: patto fiducia finito DIRETTA - divvuerre2 : @Vanninja93 @_ManuFC_ @it_inter Certo, infatti è quello che ho scritto (sempre se le notizie delle ultime ora troveranno conferma) - simcopter : RT @Ansa_ER: Covid: in E-R calano i ricoveri in intensiva, quattro morti. Nelle ultime 24 ore individuati oltre 6mila nuovi casi #ANSA http… -