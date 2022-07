Ultime Notizie – Crisi governo, le condizioni di Conte: ultimatum in diretta (Di domenica 17 luglio 2022) “Il M5S c’è se otterrà risposte alle sue richieste”. Il messaggio di Giuseppe Conte a Mario Draghi arriva in diretta Facebook. Dopo un primo, lungo giro di incontri fra grillini e poco prima di iniziare l’assemblea congiunta M5S ieri sera, il leader pentastellato detta le condizioni del Movimento per rimanere al governo in un breve discorso affidato ai social: si chiede “rispetto per i nostri principi”, ma soprattutto si pretendono “risposte chiare” rispetto a “qualche generica apertura” sui 9 punti presentati al premier altrimenti, avverte Conte, “noi non possiamo starci”. Ora la palla passa al presidente del Consiglio: “Spetterà a Draghi valutare se ci sono le condizioni per garantire al Movimento 5 stelle di poter svolgere la sua azione politica in un Contesto di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) “Il M5S c’è se otterrà risposte alle sue richieste”. Il messaggio di Giuseppea Mario Draghi arriva inFacebook. Dopo un primo, lungo giro di incontri fra grillini e poco prima di iniziare l’assemblea congiunta M5S ieri sera, il leader pentastellato detta ledel Movimento per rimanere alin un breve discorso affidato ai social: si chiede “rispetto per i nostri principi”, ma soprattutto si pretendono “risposte chiare” rispetto a “qualche generica apertura” sui 9 punti presentati al premier altrimenti, avverte, “noi non possiamo starci”. Ora la palla passa al presidente del Consiglio: “Spetterà a Draghi valutare se ci sono leper garantire al Movimento 5 stelle di poter svolgere la sua azione politica in unsto di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 89.830 casi e 111 morti. In salita ricoveri e intensive. Il tasso di positività è… - sole24ore : Ucraina ultime notizie. Kiev:?crisi politiche in Occidente non fermino l’invio di armi all’Ucraina … - junews24com : Mercato Juve, Allegri fa il nome per l'attacco: vuole solo lui - - giovann92669360 : RT @AntaniCardani: Ultime notizie da “Il Torrone” #crisigoverno -