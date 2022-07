Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 3.386 contagi e 4 morti: bollettino 17 luglio (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 3.386 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi,17 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 767 i casi confermati con tampone molecolare e 2.619 da test rapido antigenico nelle Ultime 24 ore, che portano il totale a 1.292.620 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 3.386 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 29% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.190.110 (92,1% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 2.307 tamponi molecolari e 15.161 tamponi antigenici rapidi, di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 3.386 i nuovidainsecondo ildi,17. Si registrano inoltre altri 4. 767 i casi confermati con tampone molecolare e 2.619 da test rapido antigenico nelle24 ore, che portano il totale a 1.292.620 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 3.386 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 29% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.190.110 (92,1% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.307 tamponi molecolari e 15.161 tamponi antigenici rapidi, di ...

