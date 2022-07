Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 1.551 contagi e 1 morto: bollettino 17 luglio (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 1.551 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 17 luglio. Si registra inoltre un altro morto. 1.496 i casi diagnosticati da antigenico, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.121 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 176 (+6). Sono 42.119 i casi di isolamento domiciliare (+962). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 1.551 i nuovidainsecondo ildi, 17. Si registra inoltre un altro. 1.496 i casi diagnosticati da antigenico, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.121 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 176 (+6). Sono 42.119 i casi di isolamento domiciliare (+962). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : Ucraina ultime notizie. Kiev:?crisi politiche in Occidente non fermino l’invio di armi all’Ucraina … - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, in assemblea M5S prevale linea Conte. Lega: patto fiducia finito DIRETTA - mummy53690440 : Roma, litiga con un pedone e lo investe trascinandolo per diversi metri: grave ragazzo - TuttoSuMilano : Cronaca Archivi - Pagina 749 di 749 - -