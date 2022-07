Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 8.971 contagi e 27 morti: bollettino 17 luglio (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 8.971 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 luglio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 27 morti. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 41.719 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 21,5%. Il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia sale a 41.130. In leggero calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva, oggi 40, 2 meno di ieri; mentre salgono a 1.526 (+20 rispetto a ieri) i pazienti nei reparti Covid ordinari. Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono oggi 2.720. Segue la provincia di Brescia con 1.146 contagi, Bergamo con 867, Monza e Brianza con 789, Varese con 702, Pavia con 558, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 8.971 i nuovida coronavirus17in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 27. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 41.719 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 21,5%. Il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia sale a 41.130. In leggero calo il numero dei ricoverati in terapia intensiva,40, 2 meno di ieri; mentre salgono a 1.526 (+20 rispetto a ieri) i pazienti nei repartiordinari. Nel territorio metropolitano di Milano isono2.720. Segue la provincia di Brescia con 1.146, Bergamo con 867, Monza e Brianza con 789, Varese con 702, Pavia con 558, ...

