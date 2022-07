Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 6.877 contagi: a Roma 3.270 casi (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 6.877 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 luglio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 8 morti. “oggi nel Lazio su 3.636 tamponi molecolari e 28.349 tamponi antigenici per un totale di 31.985 tamponi, si registrano 6.877 nuovi casi positivi (-2.206), sono 8 i decessi (+1), 1.048 i ricoverati (+34), 73 le terapie intensive (-1) e +4.484 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,5%. I casi a Roma città sono a quota 3.270?, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Ecco i casi divisi per Asl: * Asl Roma 1: sono 1.080 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 6.877 i nuovida coronavirus17 luglio nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 8 morti. “nelsu 3.636 tamponi molecolari e 28.349 tamponi antigenici per un totale di 31.985 tamponi, si registrano 6.877 nuovipositivi (-2.206), sono 8 i decessi (+1), 1.048 i ricoverati (+34), 73 le terapie intensive (-1) e +4.484 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,5%. Icittà sono a quota 3.270?, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Ecco idivisi per Asl: * Asl1: sono 1.080 i nuovie 2 i decessi nelle ...

