Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 67.817 contagi e 79 morti morti: bollettino 17 luglio (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 67.817 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79 morti. Sono 297.754 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 22,8%. In aumento i ricoveri ordinari (+142) mentre calano quelli nelle terapie intensive (-2). Ecco i dati, regione per regione: Emilia Romagna – Sono 6.244 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 17 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. Dall’inizio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 67.817 i nuovida Coronavirus in, 172022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79. Sono 297.754 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 22,8%. In aumento i ricoveri ordinari (+142) mentre calano quelli nelle terapie intensive (-2). Ecco i dati, regione per regione: Emilia Romagna – Sono 6.244 i nuovidain Emilia Romagna secondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 4. Dall’inizio ...

