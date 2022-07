Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 6.244 contagi e 4 morti: bollettino 17 luglio (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 6.244 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 17 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.689.574 casi di positività, 16.900 i tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 5.821 molecolari e 11.079 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 36,9%. Si registrano 4 decessi: 1 in provincia di Parma (una donna di 91 anni); 1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 87 anni); 2 in provincia di Bologna (due donne di 91 e 95 anni). Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario imolese. In totale, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 6.244 i nuovidainRomagna secondo ildi, 17. Si registrano inoltre altri 4. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.689.574 casi di positività, 16.900 i tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 5.821 molecolari e 11.079 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 36,9%. Si registrano 4 decessi: 1 in provincia di Parma (una donna di 91 anni); 1 in provincia di Reggio(una donna di 87 anni); 2 in provincia di Bologna (due donne di 91 e 95 anni). Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario imolese. In totale, ...

