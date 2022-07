Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 2.113 contagi e 3 morti: bollettino 17 luglio (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 2.113 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 luglio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.933 tamponi effettuati. Sono +1.213 i guariti. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia nella regione sono 2.736. Il bollettino, inoltre, registra +897 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 317) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 16). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 2.113 i nuovida coronavirus17in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.933 tamponi effettuati. Sono +1.213 i guariti. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia nella regione sono 2.736. Il, inoltre, registra +897 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 317) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 16). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

