Ultime Notizie – Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati, nozze a Las Vegas (Di domenica 17 luglio 2022) nozze a Las Vegas per Ben Affleck e Jennifer Lopez. A riportarlo è il sito di gossip Tmz che riferisce di documenti dai quali risulta che le due stelle hollywoodiane hanno ottenuto una licenza di matrimonio e avrebbero pronunciato il fatidico ‘sì’. La notizia del fidanzamento ufficiale tra i due risale ad aprile. La coppia è tornata insieme dopo 18 anni. Lopez è stata sposata tre volte, l’ultima con il cantante Marc Anthony dal 2004 al 2014, con il quale ha due figli. Affleck è stato sposato con la collega attrice Jennifer Garner dal 2005 al 2018 e la coppia ha tre figli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022)a Lasper Ben. A riportarlo è il sito di gossip Tmz che riferisce di documenti dai quali risulta che le due stelle hollywoodiane hanno ottenuto una licenza di matrimonio e avrebbero pronunciato il fatidico ‘sì’. La notizia del fidanzamento ufficiale tra i due risale ad aprile. La coppia è tornata insieme dopo 18 anni.è stata sposata tre volte, l’ultima con il cantante Marc Anthony dal 2004 al 2014, con il quale ha due figli.è stato sposato con la collega attriceGarner dal 2005 al 2018 e la coppia ha tre figli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, in assemblea M5S prevale linea Conte. Lega: patto fiducia finito DIRETTA - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - zazoomblog : Ultime Notizie – Strage Uvalde “quasi 400 agenti in scuola ma errori e decisioni sbagliate” - #Ultime #Notizie… - PianetaMilan : #Milan, si parla di Rafael #Leao anche dal ritiro del #Torino #ACMilan #Milan #SempreMilan -