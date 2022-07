Ultime Notizie – Anticiclone4800 da domani ancora più potente, previsioni e conseguenze (Di domenica 17 luglio 2022) Gran caldo sull’Italia per tutta la prossima settimana e anzi, già da domani, lunedì 18 Luglio, ci aspettiamo un’ulteriore pulsazione dell’anticiclone africano Apocalisse4800. Il tutto è dovuto ad un particolare assetto sinottico (denominato in termine tecnico “blocco a Omega”) che andrà a disegnarsi sullo chiacchiere emisferico: in particolare, l’approfondimento di un ciclone atlantico sul settore occidentale dell’Europa innescherà di risposta una fiammata di aria bollente verso l’Europa. Il curioso nome dato da Ilmeteo.it a questo anticiclone non è certamente casuale e fa riferimento ad una quota ben precisa: i 4810 metri del Monte Bianco, il tetto d’Europa, che sarà l’altezza eccezionale che raggiungerà lo zero termico. L’altezza dello zero termico non è altro che la quota (espressa in metri) alla quale la temperatura dell’aria in libera atmosfera (non influenzata ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Gran caldo sull’Italia per tutta la prossima settimana e anzi, già da, lunedì 18 Luglio, ci aspettiamo un’ulteriore pulsazione dell’anticiclone africano Apocalisse4800. Il tutto è dovuto ad un particolare assetto sinottico (denominato in termine tecnico “blocco a Omega”) che andrà a disegnarsi sullo chiacchiere emisferico: in particolare, l’approfondimento di un ciclone atlantico sul settore occidentale dell’Europa innescherà di risposta una fiammata di aria bollente verso l’Europa. Il curioso nome dato da Ilmeteo.it a questo anticiclone non è certamente casuale e fa riferimento ad una quota ben precisa: i 4810 metri del Monte Bianco, il tetto d’Europa, che sarà l’altezza eccezionale che raggiungerà lo zero termico. L’altezza dello zero termico non è altro che la quota (espressa in metri) alla quale la temperatura dell’aria in libera atmosfera (non influenzata ...

