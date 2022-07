Ufficiale | il Palermo ha un nuovo attaccante | arriva dalla Juventus!

(Di domenica 17 luglio 2022) Ilè stata per anni una bellissima realtà della Serie A, grandi campioni hanno vestito la maglia rosanera, e quest’anno, dopo anni difficili, torna a calcare i campi di Serie B, con la speranza di tornare ad essere protagonista nella massima serie. Tramite il profilo social del club, èta da poco l’ufficialità dell’acquisto a titolo definitivo di Matteo Brunori, protagonista assoluto della promozione. Per lui è pronto un contratto fino al 2026, intesa finalmente raggiunta con la Juventus, che deteneva il cartellino del calciatore. BrunoriMercato Si presenta nel migliore dei modi la nuova proprietà City Group, confermando il bomber da 29 gol in campionato (di cui 5 nei play-off). Il colpo importante è stato fatto, ma non è detto che sia l’ultimo. Si prospetta una Serie B di alto livello per la prossima ...

JuventusFCYouth : Ufficiale | Matteo Brunori si trasferisce a titolo definitivo al Palermo ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, ufficiale la cessione di #Brunori al #Palermo - GiovaAlbanese : Ufficiale ? #Brunori #Palermo - liberipensieri_ : RT @JuventusFCYouth: Ufficiale | Matteo Brunori si trasferisce a titolo definitivo al Palermo ?? - TuttoCagliari : UFFICIALE - Palermo, arriva Matteo Brunori dalla Juventus a titolo definitivo -

