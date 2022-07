Udinese | pari spettacolo contro l’Union Berlino | il Milan prende nota

Pubblicità

infoitsport : Il Gazzettino: Bianconeri tosti, pari 'muscolare' | Udinese Blog - FabryFranco_nr2 : @mikelelomb @paolinojper Tra l'altro Udogie l'Udinese lo ha tolto subito dal mercato...Molina,al di là del discorso… - Bertolca10 : Ancora #Zaniolo a segno per la Roma nell'amichevole contro la Portimoense. 2-0 con la rete anche di Tripi. Bene anc… - infoitsport : UDINESE - Sottil: 'Pari con l'Union Berlino? L'atteggiamento della squadra mi è piaciuto' - infoitsport : Udinese vecchia maniera: con l’Union Berlino è pari -

Corriere dello Sport

... il Verona è chiamato a giocarsi la permanenza in Serie A in casa della Reggina, arrivate a... la difesa non regge (è la seconda peggiore del torneo insieme a quella dell'con 59 reti ...Diretta/Union Berlino (risultato finale 3 - 3) video tv:pirotecnico! All'ora di gioco entrano Soppy e Udogie sulle corsie laterali, mentre in mezzo al campo Sottil si affida a Walace, ... Amichevoli: bene Cremonese-Atalanta-Udinese, pari Verona Il Napoli sembra essere vicinissimo al giocatore dell'Udinese, nelle ultime ore sarebbe arrivata la tanto attesa svolta.L'attaccante in forza all'Udinese, Gerard Deulofeu, potrebbe finire al Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra De Laurentiis e Pozzo.