Udinese-Iliria Lubiana oggi in tv | canale | orario e streaming amichevole 2022

(Di domenica 17 luglio 2022) Manca poco, poi l’tornerà in campo. Il terzo test del precampionato è in programma contro la formazione delloalle ore 17:00 di, domenica 17 luglio. La partita verrà trasmessa suTv mentre su Sportface.it potrete seguire la diretta scritta dell’evento. SEGUI IL LIVE SportFace.

Pubblicità

SPORTFACE.IT

di nuovo in campo domani, sempre a Lienz: alle 17 appuntamento contro l'Ljubljana. Buone indicazioni anche per la Salernitana di Davide Nicola nel test giocato allo "Sportplatz ...di nuovo in campo domani, sempre a Lienz: alle 17 appuntamento contro l'Ljubljana. Buone indicazioni anche per la Salernitana di Davide Nicola nel test giocato allo "Sportplatz ... LIVE – Udinese-Iliria Lubiana, Amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) La diretta live di Udinese-Iliria Lubiana, match valevole come terza gara amichevole della nuova stagione per i bianconeri.I friulani fanno 3-3 con l'Union Berlino, 2-2 dei granata contro l'Hoffenheim LIENZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Spettacolare 3-3 a Lienz fra Udinese ...