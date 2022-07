Ucraina | Zelensky | “Russia non vuole fermare guerra”

(Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Questa è lainche laha iniziato, che lacontinua e che lanon”. Così il presidente dell’, Volodymyr, a corredo di alcune foto del conflitto pubblicate su Telegram. “L’– prosegue– difende la propria terra, la propria sovranità, il proprio territorio. L’sta lottando per la pace. Questo è un paradosso crudele nel 21° secolo, e per noi questa è la realtà”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

E un ulteriore monito è venuto dal principale consigliere di, Mikhailo Podolyak, secondo ... In particolare, sulla fornitura di armi all'". Una frase che sembra rivolta proprio all'..."L'ha riconquistato alcune aree occupate dai russi e continuerà a lottare per riconquistare il territorio", dice. Mentre il consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podolyak, lancia ...La guerra in Ucraina: gli avvenimenti di oggi. «Quando ricevono tali proposte di cooperazione dai russi, gli europei si rivolgono immediatamente alla polizia e alle agenzie di sicurezza», si legge in ...La Russia ha perso fino a questo momento il 30% dei suoi uomini. Lo riferisce Sir Tony Radakin: 50mila i soldati uccisi o rimasti feriti ...