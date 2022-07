Ucraina, Zelensky: “Russia non vuole fermare guerra” (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Questa è la guerra in Ucraina che la Russia ha iniziato, che la Russia continua e che la Russia non vuole fermare”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a corredo di alcune foto del conflitto pubblicate su Telegram. “L’Ucraina – prosegue Zelensky – difende la propria terra, la propria sovranità, il proprio territorio. L’Ucraina sta lottando per la pace. Questo è un paradosso crudele nel 21° secolo, e per noi questa è la realtà”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Questa è lainche laha iniziato, che lacontinua e che lanon”. Così il presidente dell’, Volodymyr, a corredo di alcune foto del conflitto pubblicate su Telegram. “L’– prosegue– difende la propria terra, la propria sovranità, il proprio territorio. L’sta lottando per la pace. Questo è un paradosso crudele nel 21° secolo, e per noi questa è la realtà”. L'articolo proviene da Italia Sera.

