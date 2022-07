Ucraina: Unesco, '163 beni culturali danneggiati da inizio guerra' (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Al 15 luglio, in Ucraina l'Unesco ha documentato danni, causati dalla guerra, a 163 beni culturali: 71 edifici religiosi, 12 musei, 32 edifici storici, 24 edifici dedicati ad attività culturali, 17 monumenti, 7 biblioteche. Lo ha annunciato Lazar Assomo, direttore del World Heritage Center dell'Unesco, durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, avvenuta nel contesto 'Arria Formula Meetings' dal titolo "Distruzione del patrimonio culturale a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina" e sostenuta da 38 Stati membri delle Nazioni Unite. Il direttore del Centro del patrimonio mondiale dell'Unesco ha osservato che più della metà dei danni o della distruzione di oggetti registrati (53%) si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Al 15 luglio, inl'ha documentato danni, causati dalla, a 163: 71 edifici religiosi, 12 musei, 32 edifici storici, 24 edifici dedicati ad attività, 17 monumenti, 7 biblioteche. Lo ha annunciato Lazar Assomo, direttore del World Heritage Center dell', durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, avvenuta nel contesto 'Arria Formula Meetings' dal titolo "Distruzione del patrimonio culturale a seguito dell'aggressione russa contro l'" e sostenuta da 38 Stati membri delle Nazioni Unite. Il direttore del Centro del patrimonio mondiale dell'ha osservato che più della metà dei danni o della distruzione di oggetti registrati (53%) si è ...

