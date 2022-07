Ucraina: stato maggiore, 'russi respinti nell'est' (Di domenica 17 luglio 2022) Kiev, 17 lug. (Adnkronos) - "il nemico è stato respinto nell'est del Pese dalle nostre forze armate, ha subito perdite e ha dovuto ritirarsi". Lo scrive su Facebook lo stato maggiore Generale delle Forze Armate ucraine nel suo riepilogo mattutino sulle operazioni militari, aggiungendo che "non ci sono cambiamenti significativi nella direzione di Seversky. Il nemico ha effettuato un attacco aereo vicino a Esmani, nella regione di Sumy. Inoltre, effettua periodicamente ricognizioni aeree e bombardamenti di artiglieria delle posizioni delle nostre truppe nelle aree di confine delle regioni di Chernihiv e Sumy. nella direzione di Kharkiv sta cercando di mantenere le linee occupate. Ha bombardato le aree degli insediamenti di Petrivka, Rydne, Sosnivka, ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) Kiev, 17 lug. (Adnkronos) - "il nemico èrespinto'est del Pese dalle nostre forze armate, ha subito perdite e ha dovuto ritirarsi". Lo scrive su Facebook loGenerale delle Forze Armate ucraine nel suo riepilogo mattutino sulle operazioni militari, aggiungendo che "non ci sono cambiamenti significativia direzione di Seversky. Il nemico ha effettuato un attacco aereo vicino a Esmani,a regione di Sumy. Inoltre, effettua periodicamente ricognizioni aeree e bombardamenti di artiglieria delle posizioni delle nostre truppee aree di confine delle regioni di Chernihiv e Sumy.a direzione di Kharkiv sta cercando di mantenere le linee occupate. Ha bombardato le aree degli insediamenti di Petrivka, Rydne, Sosnivka, ...

