Ucraina. Sono veramente efficaci le armi NATO? Intervista (macabra) al commissario militare di Donetsk, Gennady Dubovoy (V. Volcic) (Di domenica 17 luglio 2022) Leggo ogni tanto su internet che gli occidentali stanno spendendo miliardi in armi per aiutare l'Ucraina. Invece di aumentare la quantità di armamenti da inviare si dovrebbe aumentare la loro qualità ... Leggi su farodiroma (Di domenica 17 luglio 2022) Leggo ogni tanto su internet che gli occidentali stanno spendendo miliardi inper aiutare l'. Invece di aumentare la quantità di armamenti da inviare si dovrebbe aumentare la loro qualità ...

Pubblicità

Pontifex_it : Sono vicino anche alla martoriata popolazione ucraina. Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione… - Radio1Rai : ??#Aereo precipitato in #Grecia. Sono 8 le vittime, l'intero equipaggio del cargo, di proprietà della compagnia ucra… - Agenzia_Ansa : Almeno 50.000 soldati russi sono stati uccisi o sono rimasti feriti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina: le for… - antoniodb69 : RT @TV2000it: Celebrati i funerali di #Liza, la bimba di 4 anni simbolo del massacro di #Vinnytsia In tutto 24 morti, oltre 200 feriti, t… - AgostinoCosma : RT @AuroraLittleSun: Ucraina, la vice premier Vereshchuk: “Draghi resti, con lui al governo vinceremo la guerra” Ma allora sono tutti comi… -