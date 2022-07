Ucraina, Papa “La guerra crea solo distruzione e morte” (Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Anche questa domenica, nell’Angelus, Papa Francesco torna a parlare della guerra in Ucraina. “Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione e morte, allontanando i popoli, uccidendo la verità e il dialogo? Prego e auspico che tutti gli attori internazionali si diano veramente da fare per riprendere i negoziati, non per alimentare l’insensatezza della guerra”, ha detto il Pontefice. Papa Francesco All’Angelus esorta a lasciarsi interrogare dalla Parola del Signore: “Domandandoci come sta andando la nostra vita, se è in linea con ciò che dice Gesù”. “Oggi si fa sempre più fatica a trovare momenti liberi per meditare. Per tante persone i ritmi di lavoro sono frenetici, logoranti. Il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Anche questa domenica, nell’Angelus,Francesco torna a parlare dellain. “Come si fa a non capire che la, allontanando i popoli, uccidendo la verità e il dialogo? Prego e auspico che tutti gli attori internazionali si diano veramente da fare per riprendere i negoziati, non per alimentare l’insensatezza della”, ha detto il Pontefice.Francesco All’Angelus esorta a lasciarsi interrogare dalla Parola del Signore: “Domandandoci come sta andando la nostra vita, se è in linea con ciò che dice Gesù”. “Oggi si fa sempre più fatica a trovare momenti liberi per meditare. Per tante persone i ritmi di lavoro sono frenetici, logoranti. Il ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ucraina, Papa: 'Tutti si diano da fare per la ripresa dei negoziati' #papa #ucraina - vaticannews_it : Il #Papa all'Angelus lancia un appello per lo #SriLanka chiedendo di 'astenersi da ogni violenza', poi ricorda la '… - vaticannews_it : Nel dopo Angelus torna l’ennesima richiesta del #Papa per la fine della guerra e dei massacri in #Ucraina e anche u… - the_nebula_16 : RT @Solid_Believer: @Pontifex_it Bella preghiera Santo Papa Francesco. Una mano siamo con te. Pregare per la pace in Ucraina. Nel nom… - nestquotidiano : Ucraina, Papa “La guerra crea solo distruzione e morte” -