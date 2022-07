Ucraina, Medvedev: “Se Kiev attacca la Crimea, arriverà una risposta da fine del mondo”. Zelensky: “Noi non ci arrendiamo” (Di domenica 17 luglio 2022) “Il rifiuto dei Paesi Nato e dell’Ucraina di riconoscere la Crimea come territorio russo costituisce una minaccia sistemica per Mosca, che potrebbe portare fino ad uno scontro diretto“. Così Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, durante un incontro a Volgograd con i veterani della Grande Guerra Patriottica, come chiamano i russi la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende “continuare la campagna fino all’ultimo ucraino” e Medvedev commenta così le sue parole: “Questo nonostante stiano cercando di reagire – ha affermato – e alcuni esaltati pagliacci sanguinari che di tanto in tanto spuntano lì con alcune dichiarazioni stiano anche cercando di minacciarci, ad esempio con l’attacco alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) “Il rifiuto dei Paesi Nato e dell’di riconoscere lacome territorio russo costituisce una minaccia sistemica per Mosca, che potrebbe portare fino ad uno scontro diretto“. Così Dmitry, ex presidente russo e attuale vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, durante un incontro a Volgograd con i veterani della Grande Guerra Patriottica, come chiamano i russi la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ucraino Volodymyrintende “continuare la campagna fino all’ultimo ucraino” ecommenta così le sue parole: “Questo nonostante stiano cercando di reagire – ha affermato – e alcuni esaltati pagliacci sanguinari che di tanto in tanto spuntano lì con alcune dichiarazioni stiano anche cercando di minacciarci, ad esempio con l’attacco alla ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ucraina, Medvedev: 'Se attacca la Crimea, per Kiev arriverà il giorno del giudizio' #ucraina #russia #medvedev - GiovaQuez : Medvedev sul suo canale Telegram si chiede chi sarà ora il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato l… - MediasetTgcom24 : Medvedev: 'Prima Johnson poi Draghi, i migliori amici dell'Ucraina se ne vanno: chi sarà il prossimo?' #johnson… - XERDAN_Design : RT @andreacantelmo8: #Medvedev: 'Il rifiuto dei paesi #Nato e dell'#Ucraina di riconoscere la #Crimea come territorio russo costituisce una… - ADerespinis : RT @ultimenotizie: Il rifiuto dei Paesi #Nato e dell'#Ucraina di riconoscere la #Crimea come territorio russo costituisce 'una minaccia sis… -