Ucraina, caccia alle spie. Zelensky verso il siluramento del capo degli 007 ucraini Ivan Bakanov. Era suo amico di lunga data (Di domenica 17 luglio 2022) Il sospetto che qualcuno dei suoi lo abbia tradito, il presidente ucraino Volodimir Zelensky lo ha già da un po' e precisamente quando il 3 marzo scorso i russi sono riusciti a prendere la città di Kherson, sulla sponda destra dell'estuario del Dnipro, nell'Ucraina meridionale. Un colpo che i russi non avrebbero potuto mettere a segno se il ponte che si trova sul fiume che nasce dall'altopiano del Valdaj, nella Russia Occidentale, fosse stato fatto saltare in aria. Eppure così non è stato, anzi. Contravvenendo agli ordini arrivati direttamente da Zelensky, il generale Serhiy Kryvoruchk, capo del direttorato dello SBU, il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, ha ordinato ai suoi ufficiali di evacuare la città prima che le truppe russe riuscissero a prenderla d'assalto. Nel frattempo- secondo quanto ...

