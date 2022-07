Ucraina | ancora bombe su Donetsk e Mykolaiv Il Papa | ' Ci si adoperi per i negoziati'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Suonano le sirene anti-aeree a Kiev, missili su Odessa Mosca sta usando la centrale nucleare di Zaporizhz… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Kiev denuncia: 'Spie russe sulle tracce delle armi occidentali'. Ancora missili nel Donetsk, morti tre ci… - Erriders : Putin dice che in Ucraina non hanno ancora fatto sul serio. Dunque migliaia di suoi sono andati a morire poco seria… - CavalloliberoZ : RT @byoblu: Confermata trombocitemia da vaccino anti-covid su un giovane di 16 anni di Pisa. A Napoli il congresso di Ancora Italia Uniti p… - paolobura1 : RT @byoblu: Confermata trombocitemia da vaccino anti-covid su un giovane di 16 anni di Pisa. A Napoli il congresso di Ancora Italia Uniti p… -

... la guerra ine il pacchetto 'anti - frammentazione' pianificato dalla Banca centrale europea', meglio noto come 'scudo anti - spread ', e 'l'Italia habisogno di Mario Draghi'. Questo ...Sarebbero almeno 50mila i soldati russi uccisi o rimasti feriti dall'inizio dell'invasione dell': le forze di Mosca hanno perso così oltre il 30% della loro efficacia nei combattimenti sul ..."Una crisi politica ha colpito Roma nel momento peggiore possibile. Questa settimana sarà cruciale, e non solo per l'Italia", ha sintetizzato il quotidiano finanziario britannico.Uccisi tre civili delle ultime 24 ore, mentre la Russia rafforza la difesa al sud. Le sue forze però avrebbero perso il 30% dell'efficacia ...