Tutto pronto per il "grande tradimento". La voce bomba: "Cosa accadrà mercoledì..." (Di domenica 17 luglio 2022) Tutto pronto per la resa dei conti. Un grande tradimento all'interno dei Cinque Stelle comincia a prendere forma e di fatto l'ala governista che vuole proseguire l'esperienza di governo con Draghi è pronta a Tutto. Anche a mollare il capo, Giuseppi. Almeno 50 grillini sarebbero pronti, secondo quanto riporta ilCorriere della Sera a votare la fiducia per Draghi mercoledì in Aula. Una presa di posizione che è maturata dietro le quinte delle varie assemblee (non si contano più) dei senatori e dei deputati pentastellati. Di certo l'ex premier, Giuseppe Conte, rischia uno strappo senza precedenti all'interno del Movimento che potrebbe avere conseguenze durissime anche per il suo futuro in politica. Conte ha ribadito nella serata di ieri di non voler tirare per la giacchetta Draghi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022)per la resa dei conti. Unall'interno dei Cinque Stelle comincia a prendere forma e di fatto l'ala governista che vuole proseguire l'esperienza di governo con Draghi è pronta a. Anche a mollare il capo, Giuseppi. Almeno 50 grillini sarebbero pronti, secondo quanto riporta ilCorriere della Sera a votare la fiducia per Draghiin Aula. Una presa di posizione che è maturata dietro le quinte delle varie assemblee (non si contano più) dei senatori e dei deputati pentastellati. Di certo l'ex premier, Giuseppe Conte, rischia uno strappo senza precedenti all'interno del Movimento che potrebbe avere conseguenze durissime anche per il suo futuro in politica. Conte ha ribadito nella serata di ieri di non voler tirare per la giacchetta Draghi e ...

Pubblicità

LuigiBrugnaro : #RedentoreVenezia2022 | Tutto è pronto per la “Notte Famosissima”!Crediamo che una serata di festa, con gli spettac… - teatrolafenice : Adesso è tutto pronto, manchiamo noi e voi per celebrare il nostro ritorno a Piazza San Marco. Come saprete, questa… - LuigiBrugnaro : ?? Tutto è pronto! Alle 21:00 il concerto del @teatrolafenice in Piazza San Marco con i 'Carmina burana' di Carl Or… - Eli3Marvel : @imjustbor3d_ @twglsx Amo te le manderei ma ora devo solo ordinare tutto, poi appena è tutto pronto ti mando tutte le foto del mondo - Libero_official : L'indiscrezione del Palazzo: 'In 50 pronti a tradire Conte, votano la fiducia a Draghi'. Cosa può succedere… -