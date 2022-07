Tutto il dolore di Antonella Clerici nel giorno più brutto della sua vita (Di domenica 17 luglio 2022) Antonella Clerici è a Parigi, con lei Maelle e la figlia di Vittorio Garrone, tutti insieme sono andati al concerto dei Coldplay ma oggi per la conduttrice è la giornata più dolorosa. Il 17 luglio di 27 anni fa ha perso sua madre. Mamma Franca è andata via dopo una lunga malattia e Antonella Clerici ne ha parlato più volte. Ha più volte confidato la sua paura perché è morta quando era così giovane, è andata via troppo presto, non ha raggiunto nemmeno l’età che ha oggi Antonella. Era bellissima, ha sempre mostrato le sue foto, di lei ha sempre un primo piano in camerino. Sono passati 27 anni, il dolore resta intatto, la mancanza è forte, avrebbe voluto conoscesse la sua Maelle. Antonella Clerici e mamma Franca Tante volte ha parlato di lei al suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 luglio 2022)è a Parigi, con lei Maelle e la figlia di Vittorio Garrone, tutti insieme sono andati al concerto dei Coldplay ma oggi per la conduttrice è la giornata più dolorosa. Il 17 luglio di 27 anni fa ha perso sua madre. Mamma Franca è andata via dopo una lunga malattia ene ha parlato più volte. Ha più volte confidato la sua paura perché è morta quando era così giovane, è andata via troppo presto, non ha raggiunto nemmeno l’età che ha oggi. Era bellissima, ha sempre mostrato le sue foto, di lei ha sempre un primo piano in camerino. Sono passati 27 anni, ilresta intatto, la mancanza è forte, avrebbe voluto conoscesse la sua Maelle.e mamma Franca Tante volte ha parlato di lei al suo ...

Pubblicità

SusiCici1 : RT @Frank__Balian: Di tutto ci resta sempre un po' qualcosa... Nei capelli un po' di sale... Nella pelle un po' di mare... In ognuno un po… - rio_vela : @clapotena Sì perché con il tempo il dolore si riduce ma non va mai via del tutto. - patrizia62roma : RT @Frank__Balian: Di tutto ci resta sempre un po' qualcosa... Nei capelli un po' di sale... Nella pelle un po' di mare... In ognuno un po… - OfloareOfloare1 : RT @Frank__Balian: Di tutto ci resta sempre un po' qualcosa... Nei capelli un po' di sale... Nella pelle un po' di mare... In ognuno un po… - Frank__Balian : Di tutto ci resta sempre un po' qualcosa... Nei capelli un po' di sale... Nella pelle un po' di mare... In ognuno… -