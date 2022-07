Tutti pazzi per Elodie, ma che lavoro facevano i suoi genitori? Forse non tutti lo sanno (Di domenica 17 luglio 2022) Siete curiosi di sapere che lavoro facevano i genitori di Elodie? Forse non tutti lo sanno: cosa ha rivelato la diretta interessata. Era esattamente il 2015 quando Elodie – dopo aver tentato la “fortuna” con X-Factor – si presenta nella scuola di Amici e conquista un suo banco. A distanza di mesi dal suo ingresso, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 17 luglio 2022) Siete curiosi di sapere chedinonlo: cosa ha rivelato la diretta interessata. Era esattamente il 2015 quando– dopo aver tentato la “fortuna” con X-Factor – si presenta nella scuola di Amici e conquista un suo banco. A distanza di mesi dal suo ingresso, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

Dottore1926 : RT @marcoazzi66: I tifosi presenti ieri sera in piazza a #Dimaro li conosco ormai uno a uno: vengono in ritiro tutti gli anni, fanno tanti… - LuigiLiccardo6 : RT @marcoazzi66: I tifosi presenti ieri sera in piazza a #Dimaro li conosco ormai uno a uno: vengono in ritiro tutti gli anni, fanno tanti… - marcoazzi66 : I tifosi presenti ieri sera in piazza a #Dimaro li conosco ormai uno a uno: vengono in ritiro tutti gli anni, fanno… - federicazucchi : @bastaossessione Allora io evito di rispondere a tutti e in generale di scrivere proprio,ma sta guerra inutile e st… - ParliamoDiNews : “Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di domenica 17 luglio #pazzi #mary #loroscopo #domenica #luglio #17luglio -