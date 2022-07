Trionfo Italia in Volley Nations League 2022 | Mazzanti | “Tutti insieme abbiamo fatto un gran lavoro”

(Di domenica 17 luglio 2022) Un’straripante ha portato a casa questa edizione della. Ecco le dichiarazioni del tecnico Davide: “un, perché la Federazione mi ha messo a disposizione tante figure nuove che hanno consentito una connessione ancora maggiore nello staff. Ringrazio Stefano Recine, il nostro dirigente accompagnatore, Rudy Cavaliere, Beppe Vercelli e in generale a tutte quelle figure nuove che hanno facilitato e migliorato il nostro metodo di. Poi ringrazio le ragazze che hanno riposato poco, hanno recuperato in fretta grazie aldel nostro staff. Poi le ragazze sono state ...

azzurro ad Ankara. Sulle note di "Azzurro e "Musica leggerissima", le azzurre del ct Davide ... Contro le sudamericane, con cui l'aveva perso le due finali del World Grand Prix disputate (...... " Sono molto commosso per questo bellissimo" ha esultato il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi - perché questa squadra continua a farci sognare, anzi fa sognare tutta. Sono ...Un’Italia straripante ha portato a casa questa edizione della ... fatto la differenza in questo percorso di crescita costante che ci ha portati ad un grande trionfo. Adesso riposiamo un po’ e poi ...Un’Italia straripante ha portato a casa questa edizione della Volley Nations League 2022. Ecco le dichiarazioni del Presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi: “Sono molto commosso per questo ...