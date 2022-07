Trasporto aereo, aumentano le tariffe dei servizi aggiuntivi: fino a 45 euro per scegliere il posto e oltre 30 per il bagaglio a mano (Di domenica 17 luglio 2022) Voli cancellati, in ritardo e passeggeri a terra. Ma non solo. L’estate del Trasporto aereo è funestata anche da altre note dolenti per i viaggiatori: i “balzelli” delle compagnie aeree low cost. A denunciarlo è Assoutenti che punta il dito contro tutti quegli aumenti di prezzo del biglietto “mascherati”, cioè servizi aggiuntivi che i vettori aerei fanno pagare caro. Una situazione che spinge il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, Simone Baldelli, a “tenere alta la guardia sui diritti dei passeggeri ai ristori e ai rimborsi previsti per legge in caso di disservizi come ritardi importanti e cancellazioni”. Secondo l’accusa di Assoutenti chi oggi compra un biglietto sui siti delle varie compagnie aeree, si ritrova in una “giungla” fatta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Voli cancellati, in ritardo e passeggeri a terra. Ma non solo. L’estate delè funestata anche da altre note dolenti per i viaggiatori: i “balzelli” delle compagnie aeree low cost. A denunciarlo è Assoutenti che punta il dito contro tutti quegli aumenti di prezzo del biglietto “mascherati”, cioèche i vettori aerei fanno pagare caro. Una situazione che spinge il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, Simone Baldelli, a “tenere alta la guardia sui diritti dei passeggeri ai ristori e ai rimborsi previsti per legge in caso di discome ritardi importanti e cancellazioni”. Secondo l’accusa di Assoutenti chi oggi compra un biglietto sui siti delle varie compagnie aeree, si ritrova in una “giungla” fatta di ...

Pubblicità

Radio1Rai : Domenica nera negli aeroporti italiani. Almeno 400 i voli cancellati a causa dello #sciopero nel settore del traspo… - MediasetTgcom24 : Caos senza tregua nel trasporto aereo: stop di 4 ore #itaairways #easyjet #ryanair #maltaair #sciopero - CarloUlivi : Un aereo da trasporto militare ucraino, carico di armi, è precipitato in grecia, andava in Bangladesh. Qualcosa non… - fattoquotidiano : Trasporto aereo, aumentano le tariffe dei servizi aggiuntivi: fino a 45 euro per scegliere il posto e oltre 30 per… - GPTurchi : RT @paradoxMKD: Lo sciopero dei controllori di volo, del personale delle compagnie low cost e della vigilanza privata ha messo in ginocchio… -